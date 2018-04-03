نتنياهو يلغي اتفاق المهاجرين مع الأمم المتحدة

ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتفاقا تم التوصل إليه مع الأمم المتحدة، يقضي بنقل المهاجرين الأفارقة الموجودين في إسرائيل إلى دول غربية.

وقال نتنياهو اليوم الثلاثاء: "لقد استمعت باهتمام للتعليقات الكثيرة المتعلقة بالاتفاق، وبعد أن نظرت في الأمر وقارنت بين المزايا والعيوب، قررت إلغاء الاتفاق".

وكان نتنياهو قد أعلن أمس الاثنين تعليق الاتفاق، الذي نص على أن يغادر إسرائيل إلى دول غربية 16 ألفا و250 مهاجرا من السودان وإريتريا من بين نحو 37 ألف إفريقي تستحيل عودتهم إلى أوطانهم.

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ووصل معظم المهاجرين الأفارقة إلى إسرائيل بعد عام 2007 عن طريق التسلل إلى سيناء المصرية، ومنذ ذلك الحين شدد الجيش الإسرائيلي مراقبة الحدود مع مصر.

وجاء الاتفاق مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بعد أن قبلت محكمة العدل العليا في إسرائيل التماسا لمنع طرد المهاجرين الأفارقة من إسرائيل وتجميد تنفيذ الخطة الحكومية لطردهم.

المصدر: وكالات

أحمد باديان