نتنياهو يعلق تنفيذ اتفاق المهاجرين مع الأمم المتحدة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعليق تنفيذ الاتفاق الذى تم التوصل إليه مع الأمم المتحدة القاضي بنقل المهاجرين الموجودين في إسرائيل من أصول أفريقية إلى دول غربية.

وكتب نتنياهو على صفحته في فيسبوك: "قررت تعليق تنفيذ هذا الاتفاق وإعادة التفكير في مضمونه"، مشيرا إلى أنه اطلع عن كثب على الانتقادات التي وُجهت للاتفاق الذي نص على نقل 16 ألفا و250 مهاجرا أفريقيا إلى دول غربية.

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وكان نتنياهو قد صرح في مؤتمر صحفي في وقت سابق، بأن الاتفاق الذي وقع مع الأمم المتحدة سيتيح ترحيل مهاجرين أفارقة يقيمون في الوقت الراهن في إسرائيل إلى دول متطورة مثل كندا وألمانيا وإيطاليا.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال المؤتمر الصحفي المذكور أن "التفاهمات الجديدة تعني الاستغناء عن الخطة القديمة بالترحيل القسري والتي انتقدت".

وقد وصل معظم المهاجرين الأفارقة إلى إسرائيل بعد عام 2007 من خلال التسلل من سيناء المصرية، ومنذ ذلك الحين شدد الجيش الإسرائيلي مراقبة الحدود مع مصر.

وجاء الاتفاق مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بعد أن قبلت محكمة العدل العليا في إسرائيل التماسا لمنع طرد المهاجرين الأفارقة من إسرائيل وتجميد تنفيذ الخطة الحكومية لطردهم بشكل مؤقت.

المصدر: وكالات

علي الخطايبة