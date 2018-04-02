إسرائيل تتقاسم المهاجرين الأفارقة على أراضيها مع الغرب

توصلت إسرائيل ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى اتفاق بشأن مصير أكثر من 16 ألف مجاهر أفريقي، يقيمون على الأراضي الإسرائيلية.

وجاء في بيان لمكتب المفوض الأممي، اليوم الاثنين، أن الجانبين "توصلا إلى تفاهم غير مسبوق بشأن مسألة المهاجرين. وسيعمل مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على تأمين نقل جزء من هؤلاء المهاجرين إلى دول غربية، فيما ستقوم إسرائيل بتسوية أوضاع الجزء المتبقي منهم".

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وينص الاتفاق على أن يغادر الأراضي الإسرائيلية ما لا يقل عن 16 ألفا و250 مهاجرا من السودان وإرتريا، من المستحيل عودتهم إلى الوطن. ومن المقرر نقلهم إلى دول غربية.

وذكر التلفزيون الإسرائيلي أن نفس العدد تقريبا من المهاجرين سيحصلون على حق الإقامة المؤقتة في إسرائيل.

وتعهدت السلطات الإسرائيلية في إطار الخطة لمدة 5 أعوام توزيع المهاجرين على أراضي البلاد وتوظيفهم في إسرائيل.

هذا، وكانت إسرائيل قد أعلنت في يناير الماضي أنها تنوي ترحيل عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين من دول أفريقية إلى أوغندا أو رواندا، أو احتجازهم في السجن لأجل غير مسمى.

المصدر: نوفوستي

أنطون زوييف