بوديتشيمون يستأنف قرار ترحيله إلى إسبانيا

قدم رئيس إقليم كتالونيا المقال كارليس بودتشيمون، استئنافا ضد قرار محاكمته، معتبرا أن تهمة العصيان الموجهة إليه غير مبررة.

ويطلب الاستئناف المؤلف من 85 صفحة، إعلان "إجراءات" المحكمة العليا "لاغية" بعد 10 أيام من قرار القاضي بابلو لارينا، أن "25 مسؤولا انفصاليا من كتالونيا سيحاكمون على خلفية الاستفتاء على الانفصال في أكتوبر الماضي".

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وأشار القاضي لارينا، في حيثيات قراره، إلى رفض بودتشيمون إلغاء الاستفتاء رغم تحذير الشرطة من "خطر كبير لوقوع حوادث عنف".

وأصيب نحو 60 شرطيا بجروح خلال محاولة منع الاستفتاء، بحسب القاضي، بدون ذكر هجمات الشرطة على ناخبين كانوا ينتظرون أمام مراكز الاقتراع.

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واعتقلت الشرطة الألمانية بودتشيمون في أواخر الشهر الماضي، بعد أيام من صدور مذكرة توقيف أوروبية بحقه، وأثناء توجهه من فنلندا إلى بلجيكا حيث كان يقيم في المنفى.

وأمر القضاة الألمان بتوقيف رئيس إقليم كتالونيا السابق في بلدة نيومونستر بانتظار البت في مسألة تسليمه إلى إسبانيا.

المصدر: أ ف ب