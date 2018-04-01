مظاهرات في برلين تطالب بإطلاق سراح بودتشيمون

شارك مئات المؤيدين لاستقلال إقليم كتالونيا الإسباني في مسيرة ببرلين للمطالبة بالإفراج عن رئيس الإقليم المقال كارليس بودتشيمون، المحتجز في ألمانيا منذ الأسبوع الماضي.

ورفع المتظاهرون أمام مقر وزارة العدل لافتات تطالب بـ"إطلاق سراح بودتشيمون والمعتقلين السياسيين"، ملوحين بعلم كتالونيا الأصفر والأحمر والأزرق في المسيرة التي نظمها الفرع الألماني للجمعية الوطنية الكتالونية، أحد أبرز الكيانات المؤيدة للاستقلال.

وقدر فيران كورنيلا أحد منظمي المسيرة، عدد المشاركين بين "400 و 500" شخص، في حين قالت الشرطة إن "عددهم نحو 200 شخص فقط".

واعتقلت الشرطة الألمانية بودتشيمون الأحد الفائت في لاند شيلسفيغ-هولشتاين لدى وصوله من فنلندا في سيارة متجها إلى بلجيكا، حيث لجأ بعد فشل الانفصال الخريف الماضي، وذلك بموجب مذكرة التوقيف الأوروبية الصادرة عن إسبانيا.

ووجهت له الاتهامات مع 12 مسؤولا آخر من المطالبين باستقلال كتالونيا، بـ"العصيان"، وهي تهمة عقوبتها السجن 30 عاما، وباختلاس أموال عامة، وبمحاولة الانفصال عن إسبانيا عبر استفتاء نظم في خريف 2017.

وقالت محكمة كييل شمال ألمانيا إن بودتشيمون "سيبقى موقوفا إلى حين اتخاذ قرار بشأن إجراءات تسليمه"، موضحة أن القرار غير قابل للاستئناف.

وأمام القضاء الألماني 60 يوما لاتخاذ القرار.

المصدر: أ ف ب