القضاء الألماني يودع بوتشديمون السجن احترازيا

أقر القضاء الألماني أمس احتجاز الرئيس المقال لإقليم كتالونيا الإسباني كارليس بوتشديمون احترازيا لمدة تحتاج إليها المحكمة لاتخاذ قرار بشأن تسليمه إلى إسبانيا من عدمه.

وأعلنت محكمة كيل في شمال ألمانيا أن الزعيم الكتالوني المقال سيبقى وراء القضبان "إلى حين اتخاذ قرار بشأن إجراء التسليم"، مؤكدة أن ذلك القرار غير قابل للاستئناف.

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وجاء هذا القرار بعد يوم من توقيف السلطات الألمانية بوتشديمون بعد عبوره الحدود الألمانية الدنماركية في طريق عودته إلى بلجيكا، حيث يقيم منذ فراره من كتالونيا أواخر أكتوبر الماضي، بعد فشل إعلان استقلال الإقليم عن إسبانيا.

وأصدرت المحكمة العليا الإسبانية يوم الجمعة الماضي مذكرات اعتقال أوروبية بحق بوتشديمون وخمسة من زملائه الموجودين خارج البلاد، متهمة إياهم بالتمرد، بسبب دورهم في تنظيم الاستفتاء وإعلان انفصال الإقليم.

ومثل الرئيس الكتالوني المقال أمس أمام محكمة مدينة نيومونستر في ولاية شليسفيغ هولشتاين.

ويقضي القانون الألماني بحسم القرار في هذه القضية خلال فترة لا تتجاوز 60 يوما، وأشار المتحدث باسم النيابة الألمانية فيبكي هزلفنر للصحفيين إلى أن الحكم لن يصدر في الأسبوع الجاري.

وأعربت الحكومة الألمانية، على لسان المتحدث باسمها شتيفن زايبرت، عن كامل ثقتها بإسبانيا كـ"دولة قانون وديمقراطية"، مشددة على أن بوتشديمون وزملاءه ليسوا ملاحقين بسبب مواقفهم السياسية وتمسكهم بفكرة الاستقلال، بل بسبب "انتهاكات قانونية بالغة الوضوح".

المصدر: فرانس برس

نادر عبد الرؤوف