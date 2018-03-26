بوتشديمون يمثل أمام القضاء الألماني.. واشتباكات بين الشرطة والمحتجين في كتالونيا

يمثل الرئيس المقال لإقليم كتالونيا الإسباني كارليس بوتشديمون اليوم أمام محكمة ألمانية، بعد يوم من توقيفه بموجب مذكرة اعتقال أوروبية أصدرتها بحقه المحكمة العليا الإسبانية الجمعة.

وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن زعيم كتالونيا المقال الذي هرب من إسبانيا في أكتوبر الماضي، على خلفية فشل الاستفتاء على إعلان انفصال الإقليم، سيمثل اليوم الاثنين أمام قاض ألماني لتأكيد هويته، حيث سيقرر القضاء بعد ذلك إن كان سيُحتجز في انتظار إجراءات لتسليمه.

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وأعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم، أن القرار بخصوص تسليم بوتشديمون إلى إسبانيا من عدمه يعود إلى محكمة إقليمية، مؤكدا أن قضية الزعيم الكتالوني المقال سيُنظر إليها بموجب القانون الألماني والمعايير السارية بخصوص مذكرات الاعتقال الأوروبية.

وأعرب المتحدث عن اقتناع بلاده بأن قضية كتالونيا لا يمكن تسويتها إلا في إطار القانون والدستور الإسباني، مضيفا أن برلين لا تزال تؤيد موقف حكومة مدريد الثابت الحريص على حماية النظام القانوني والدستوري في البلاد.

من جانبها، أشارت المتحدثة باسم نيابة مدينة شلسفيغ التابعة لولاية شلسفيغ هولشتاين، حيث اعتقل السياسي الكتالوني أمس بعد عبوره الحدود الدنماركية في طريق عودته إلى بلجيكا، إلى أنه من غير المرجح أن يحسم قرار قضائي في قضية بوتشديمون في القريب العاجل، متوقعة أن يستغرق النظر في القضية نحو 60 يوما.

وأسفر توقيف بوتشديمون عن التصعيد من حدة التوتر في إقليم كتالونيا، حيث خرجت مظاهرات إلى الشوارع أمس، وسجلت اشتباكات بين المحتجين وعناصر الأمن.

وذكرت فرنس برس" أن الشرطة استخدمت الهراوات وأطلقت النيران في الهواء لمنع المتظاهرين من التقدم نحو مكتب الحكومة الفدرالية في برشلونة، بينما دفع المتظاهرون حاويات القمامة باتجاه عناصر الأمن ورشقوهم بالزجاج والبيض.

ورصدت أجهزة الطوارئ إصابة نحو 90 شخصا، بينهم 22 شرطيا، بجروح طفيفة في برشلونة، علاوة على إصابة ثمانية آخرين خلال مظاهرتين نظمتا في مدينتي لييدا وتاراغونا.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف