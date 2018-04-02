ترامب يهنئ السيسي بفوزه في الانتخابات

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي عن "خالص تهانيه" بفوزه بولاية ثانية في الانتخابات، فيما أكدت وزارة الخارجية استعدادها لمواصلة العمل مع السيسي.

وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط بأن ترامب أعرب في اتصال هاتفي مع السيسي، اليوم الاثنين، عن حرص بلادي بتقوية العلاقات الاستراتيجية مع مصر ومواصلة التنسيق معها حول القضايا الرئيسة.

وجاء في بيان صدر عن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت، اليوم، وتلقت وكالة "نوفوستي" نسخة منه: "إننا مستعدون، بعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مواصلة العمل معه على الترويج لشراكتنا الاستراتيجية ومواجهة التحديات المشتركة.. تثمن الولايات المتحدة الشراكة القوية مع مصر وستواصل العمل على تحقيق الأهداف المشتركة".

وأشارت واشنطن إلى تلقيها معلومات تفيد بـ"تقييد حرية التعبير والتجمع قبل انطلاق الانتخابات"، مشيرة إلى أنها ستقوم "بتشجيع الحقوق الأساسية والحريات، وستواصل تشجيع مشاركة المصريين الممكنة في الحياة السياسية مع التشديد على أهمية حماية حقوق الإنسان والدور الحيوي للمجتمع المدني في مصر".

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا