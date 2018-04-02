اعتداء وحشي على محجبة في ولاية ميشيغان!

تعرضت شابة محجبة لهجوم عنيف أثناء وقوفها أمام مكتب للاستعلامات في أحد مستشفيات ولاية ميشيغان الأمريكية، حيث اندفع نحوها رجل أمريكي فجأة من الخلف وانهال عليها باللكمات بوحشية.

وذكرت صحيفة "ميترو" البريطانية أن رجلا يدعى جون ديليز ويبلغ من العمر 57 عاما، اعتدى بوحشية على فتاة محجبة في التاسعة عشرة من عمرها داخل مستشفى بومونت في ديربورن بولاية ميشيغان الأمريكية.

ووجه الجاني حسب مقطع الفيديو لكمة قوية من دون أي مقدمات، ولولا تدخل عدد الأشخاص وإمساكهم به وإبعادهم عن المغدورة لكانت النتيجة ربما في غاية السوء.

الصحيفة البريطانية أفادت بأن الضحية رفعت دعوى قضائية طالبت فيها المستشفى بدفع تعويض قدره 25 ألف دولار بسبب فشل إجراءاته في تفادي مثل هذا الاعتداء.

وتتخوف الشابة من أن يكون الاعتداء عليها بدافع "الإسلاموفوبيا"، لأنها الوحيدة المحجبة في المكان.

ويقول ماجد مغني محامي الضحية، إن موكلته أصيبت بصدمة شديدة بسبب ما تعرضت له، وباتت تخشى مغادرة منزلها، مشيرا إلى أنه يعتقد أن موكلته تعرضت للاعتداء "لأنها مسلمة".

يذكر أن المعتدي قد اعتقل وأقر بذنبه، وهو موقوف في انتظار المحاكمة بعد التثبت من مداركه العقلية.

المصدر: elkhaba

محمد الطاهر