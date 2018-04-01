جرائم القتل في لندن تتجاوز مثيلاتها في نيويورك

ذكرت صحيفة Independent البريطانية، أن العدد الشهري لضحايا جرائم القتل العمد في العاصمة البريطانية لندن قد تجاوز للمرة الأولى مثيلاتها من الجرائم في مدينة نيويورك الأمريكية.

ووفقا للإحصائيات الأخيرة، فقد شهدت مدينة لندن 15 حالة وفاة في فبراير 2018 جراء الطعن بأداة حادة، 9 من حالات القتلى كان أصحابها دون الثلاثين من العمر، بينما بلغ معدل القتلى في نيويورك 14 شخصا في الشهر ذاته.

وفي مارس المنصرم فقط سُجلت في العاصمة البريطانية 22 جريمة، فيما أعلنت شرطة نيويورك في الشهر ذاته في بيان عن 21 جريمة، مشيرة إلى أن هذا النوع من الجرائم انخفض في المدينة بنسبة 89% منذ عام 1990، في الوقت الذي تصاعد فيه مؤشر جرائم القتل في لندن بنسبة 40% في الأعوام الثلاثة الأخيرة.

المصدر: LENTA.RU

علي الخطايبة