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متطرفون أوكرانيون يحرقون حافلة بولندية

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متطرفون أوكرانيون يحرقون حافلة بولندية
Reuters
مسيرة للقوميين الأوكرانيين في كييف (صورة أرشيفية)
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أضرم متطرفون أوكرانيون في مدينة لفوف غربي أوكرانيا، النار في حافلة بولندية، حسبما أفاد البرلماني في مجلس المدينة، إيغور زينكييفتش على حسابه في موقع فيسبوك.

وأشار زينكييفتش إلى أن الحادث وقع في صباح الأحد 1 أبريل، بالقرب من محطة "سترييسكي" للحافلات، مؤكدا أن أحدا لم يصب بأذى نتيجة للحادثة.

وأكد البرلماني الأوكراني، أن "مثل هذه الأعمال من مجهولين لا تؤدي، إلا إلى تفاقم العلاقات البولندية الأوكرانية".

وقد ساءت العلاقات بين أوكرانيا وبولندا خلال الأعوام الأخيرة، على خلفية القضايا المتعلقة بالأحداث التاريخية، وانتقاد وارسو موقف كييف، من تمجيد منظمة القوميين الأوكرانيين - جيش التمرد الأوكراني (UPA – OUN)، وأعمال التخريب ضد النصب التذكارية البولندية في أوكرانيا.

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وفي وقت سابق من هذا العام، تبنت بولندا قانونا يجرم إنكار جرائم القوميين الأوكرانيين ضد البولنديين خلال الحرب العالمية الثانية.

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المصدر: نوفوستي

إياد قاسم

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