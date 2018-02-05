وزير دفاع أوكراني سابق يهدد باقتحام بولندا

حذر وزير الدفاع الأوكراني السابق الكسندر كوزموك، سلطات بولندا من مغبة اندلاع نزاع مسلح، إذا ما واصلت نبش مجزرة فولين وتذكير الجيران بها.

وأشار إلى أنه لا يجوز استخدام التاريخ لتصفية الحسابات، وذكّر بوجود مليون وربع مليون أوكراني تقريبا في بولندا وحذّر من خطورة إثارتهم من خلال نبش ذكريات الماضي. ودعا إلى عدم انتقاد نشاطات القوميين الأوكرانيين خلال الحرب العالمية الثانية.

وأعلن حزب "سفوبودا" الأوكراني عن عزمه تنظيم تجمعات جماهيرية بالقرب من مقرات البعثات الدبلوماسية البولندية اليوم في كييف وفينيتسا ولفوف ولوتسك وأوديسا وخاركوف للاحتجاج على إقرار مجلس الشيوخ البولندي لقانون يحرم الترويج لإيديولوجية القوميين الأوكرانيين ويجرّم إنكار مجزرة فولين وكذلك التأكيد على أن البولنديين كانوا يتعاونون مع النازيين خلال الحرب العالمية الثانية.

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وأثارت هذه الوثيقة ردود فعل سلبية حادة من جانب أوكرانيا وإسرائيل وكذلك في الولايات المتحدة.

من جانبه أعلن رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيتسكي أن بلاده لن تسمح بتشويه التاريخ ومن هذا المنطلق بالذات جرت صياغة القانون.

المصدر: RT

ادوارد سافين