أستراليا تحذر رعاياها من مشاعر معادية للغرب في روسيا

نصحت وزارة الخارجية الأسترالية، مواطنيها بتوخي الحذر عند السفر إلى روسيا لاحتمال ظهور مزاجات معادية للغرب هناك.

وأوصت وزارة الخارجية الأسترالية، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، السائحين الراغبين بزيارة روسيا باليقظة وتجنب الأماكن التي تحدث فيها فعاليات احتجاجية أو مظاهرات وكذلك تجنب الدخول في مناقشات سياسية.

وشددت الوزارة على ضرورة تجنب الرحلات إلى شمال القوقاز وكذلك المناطق الروسية المتاخمة لمقاطعتي دونيتسك ولوغانسك في أوكرانيا.

وتأتي توصيات الخارجية الأسترالية على خلفية توتر العلاقات بين روسيا وبعض الدول الغربية بسبب قضية "تسميم الجاسوس سيرغي سكريبال" في بريطانيا التي اتهمت الجانب الروسي بالوقوف خلف ذلك، وهو ما تنفيه روسيا قطعيا.

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وطردت بريطانيا ودول أوروبية والولايات المتحدة وكندا وأستراليا، دبلوماسيين روس على هامش القضية وردت روسيا على ذلك بالمثل.

المصدر: نوفوستي

إدوارد سافين