لندن تعلل تفتيشها للطائرة الروسية

أعلن وزير الأمن البريطاني بن والاس، أن تفتيش طائرة "إيروفلوت" الروسية في مطار هيثرو في لندن يوم أمس، كان مجرد إجراء روتيني لحماية البلاد.

وقال وزير الأمن البريطاني ردا على المطالب الروسية بتفسير رسمي لإجراءات لندن هذه: "من المعتاد أن يقوم حرس الحدود بتفتيش الطائرات لحماية المملكة المتحدة من الجريمة المنظمة ومحاولات جلب مواد ضارة مثل المخدرات أو الأسلحة النارية إلى البلاد".

وأضاف أن "السلطات البريطانية سمحت للطائرة بالاستمرار في رحلتها، فور الانتهاء من إجراءات التفتيش".

وكانت موسكو قد لوحت بإمكانية اتخاذ إجراءات مماثلة تجاه شركات الطيران البريطانية إذا لم توضح لندن أسباب تفتيش الطائرة الروسية أمس.

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المصدر: وكالات