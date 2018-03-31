السويسريون يرمون قمامتهم في فرنسا

ذكرت صحيفة "ليبراسيون" أن الكثيرين من سكان سويسرا يقومون بنقل قمامتهم المنزلية إلى فرنسا وذلك تهرّبا من تسديد ضريبة "تدوير القمامة والنفايات" في بلادهم.

ووفقا لممثلي الجمارك في فرانش كومتيه وهي المنطقة الفرنسية المتاخمة لسويسرا، تم احتجاز 140 شخصا قادما من سويسرا في العام الماضي، عند محاولتهم ترك أكياس القمامة على الجانب الفرنسي من الحدود

وفرضت على كل مخالف، غرامة مالية قدرها 150 يورو وهو ما سمح للمخالفين المذكورين بترك قمامتهم في فرنسا، وإعفائهم من العودة بزبالتهم إلى بلادهم.

وقام أحد "سياح القمامة" السويسريين برمي كيس القامة على حافة الطريق في فرنسا وعثرت عليه الشرطة لاحقا، بفضل وثائق باسمه كانت مرمية في الكيس.

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وتقول السلطات الفرنسية، إنها تمكنت من منع دخول 10 أطنان من القمامة السويسرية إلى البلاد خلال عام واحد فقط.

ويعود سبب "حرب القمامة" هذه بين الدولتين المتجاورتين، إلى أن ضريبة "تدوير القمامة والنفايات" في سويسرا، مرتفعة جدا، حيث يسمح بإلقاء كيس القمامة في بعض المناطق، فقط في حاويات إلكترونية مع ضرورة تسديد فرنك سويسري واحد وهو ما يعادل الدولارين لقاء كل كلغم واحد من القمامة.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين