استطلاع: الشباب الأمريكي لا يؤيد سياسة ترامب

أظهر استطلاع للرأي أن غالبية الشباب في الولايات المتحدة، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و34 عاما، لا يؤيدون سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته وكالة "أسوشيتد برس" ومركز NORC للأبحاث، أن 33 بالمئة فقط من الشباب الأمريكي يؤيدون سياسات ترامب، وهذا المؤشر أقل بنسبة 9 بالمئة من مستوى تأييد ترامب من قبل المواطنين الأكبر سنا.

ويرى 60 بالمئة من الشباب أن ترامب غير صالح لمنصب الرئاسة، فيما يعتبره 62 بالمئة شخصا "غير نزيه بشكل عام".

كما ذكر 47 بالمئة من الشباب الأمريكي أنهم أصبحوا يولون اهتماما أكبر بالسياسة بعد وصول ترامب إلى الحكم. ويعارض أكثر من نصف الشباب أجندات ترامب فيما يخص التعامل مع الأقليات مثل المهاجرين ومثليي الجنس، وتغير المناخ والخطط لبناء جدار فاصل على الحدود مع المكسيك.

ويوافق 36 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع على زيادة النفقات العسكرية، بينما عارض ذلك 27 بالمئة.

ويشار إلى أن الشباب الأمريكي الذين تتراوح أعمارهم حاليا ما بين 15 و34 عاما سيشكلون الجزء الأكبر من الناخبين في عام 2020، موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة.

وجرى استطلاع الآراء في الفترة من 22 فبراير إلى 9 مارس الجاري، وشمل 1027 شخصا.

المصدر: إنترفاكس

أنطون زوييف