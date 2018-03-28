النمسا تعرض وساطتها لتسوية الأزمة بين روسيا وبريطانيا

أعلنت وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل، اليوم الأربعاء، أن بلادها مستعدة للتوسط في تسوية الخلاف بين موسكو ولندن بسبب "قضية سكريبال".

إقرأ المزيد

وقالت الوزيرة إن النمسا تستبعد اتخاذ "إجراءات على المستوى الوطني" ضد روسيا على خلفية "قضية سكريبال" ولن تتراجع عن قرارها الامتناع عن ترحيل دلوماسيين روس، على خلاف ما فعلته دول أوروبية أخرى، متضامنة مع موقف لندن التي اتهمت موسكو بتسميم عميل الاستخبارات الروسية السابق، سيرغي سكريبال، وابنته يوليا، في بريطانيا، مطلع الشهر الجاري.

وكانت كناسل بررت يوم الثلاثاء، عدم إقدام بلادها على طرد دبلوماسيين روس من أراضيها بعدم تقديم بريطانيا ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم تقدما أدلة قطعية تشير إلى تورط روسيا في تسميم سكريبال وابنته.

المصدر: تاس

قدري يوسف