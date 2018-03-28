وزير خارجية السنغال يصلي في المسجد الأقصى!

وزير خارجية #السنغال سيديكي كابا الذي يزور #إسرائيل ، زار صباح اليوم المسجد الاقصى المبارك، وادى الصلاة في قبة الصخرة.

كما زار مؤسسة ياد فاشيم في جبل هرتصل، لتخليد ذكرى ضحايا المحرقة النازية.



وألغي لقاؤه مع رئيس الوزراء نتنياهو، بسبب الوعكة الصحية التي المت بنتنياهو. pic.twitter.com/83RT3jm3UU