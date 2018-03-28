وزير خارجية السنغال يصلي في المسجد الأقصى!
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أظهرت صور نشرتها مواقع إسرائيلية وزير خارجية السنغال سيديكي كابا، وهو يؤدي ومرافقوه الصلاة في قبة الصخرة بالمسجد الأقصى.
ووصل وزير خارجية السنغال إلى تل أبيب في زيارة يلتقي خلالها بعدد من المسؤولين الإسرائيليين.
وزير خارجية #السنغال سيديكي كابا الذي يزور #إسرائيل ، زار صباح اليوم المسجد الاقصى المبارك، وادى الصلاة في قبة الصخرة.— שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) March 28, 2018
كما زار مؤسسة ياد فاشيم في جبل هرتصل، لتخليد ذكرى ضحايا المحرقة النازية.
وألغي لقاؤه مع رئيس الوزراء نتنياهو، بسبب الوعكة الصحية التي المت بنتنياهو. pic.twitter.com/83RT3jm3UU
وأظهر مقطع فيديو لحظة وصول وزير الخارجية السنغالي والوفد المرافق له إلى قبة الصخرة المشرفة صحبة طاقم من وزارة الخارجية الإسرائيلية.
المصدر: تويتر
محمد الطاهر
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