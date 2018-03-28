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وزير خارجية السنغال يصلي في المسجد الأقصى!

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وزير خارجية السنغال يصلي في المسجد الأقصى!وزير خارجية السنغال سيديكي كابا
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أظهرت صور نشرتها مواقع إسرائيلية وزير خارجية السنغال سيديكي كابا، وهو يؤدي ومرافقوه الصلاة في قبة الصخرة بالمسجد الأقصى.

ووصل وزير خارجية السنغال إلى تل أبيب في زيارة يلتقي خلالها بعدد من المسؤولين الإسرائيليين.

وأظهر مقطع فيديو لحظة وصول وزير الخارجية السنغالي والوفد المرافق له إلى قبة الصخرة المشرفة صحبة طاقم من وزارة الخارجية الإسرائيلية.

المصدر: تويتر

محمد الطاهر

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