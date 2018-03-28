توقيف 3 أشخاص دنسوا تمثال تشافيز

أوقفت أجهزة الأمن الفنزويلية 3 أشخاص على خلفية تدنيس تمثال الرئيس الراحل هوغو تشافيز، الموجود في مسقط رأسه بمدينة سابانيتا.

وعمد عدد من الأشخاص الأسبوع الماضي، إلى رمي التمثال بالحجارة وإشعال إطارات حوله.

التمثال أهدته شركة "روسنفت" الروسية إلى فنزويلا عام 2016، ويبلغ طوله 6 أمتار، تم نحته من حجر الصوان.

وكان متظاهرون ضد تردي الأوضاع المعيشية، قد عمدوا السنة الماضية، إلى حرق وتحطيم تمثال الرئيس الراحل هوغو تشافيز في مدينة "فيلا ديل روزاريو".

توفي هوغو تشافيز الرئيس السابق لفنزويلا، في مارس 2013، عن عمر ناهز 58 سنة بعد صراع مرير مع مرض السرطان.

اختير تشافيز رئيسا للجمهورية الفنزويلية في عام 1998 عن طريق انتخابات رئاسية، ثم استطاع أن يفوز بالانتخابات في دورتين بعدها أي في سنة 2000 و2006.

المصدر: وكالات

نادر همامي