اصطدام طائرتين في مطار تل أبيب

وقع اليوم الأربعاء حادث اصطدام بين طائرتي ركاب أثناء تحركاتهما في مطار تل أبيب الدولي.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية، بأن طائرة تابعة لشركة "German Wings" اصطدمت، أثناء عملية جرها، بطائرة شركة "العال" الإسرائيلية التي كانت تستعد للإقلاع.

وأضافت أن الحادث لم يؤد إلى وقوع إصابات بشرية، بل تسبب فقط في إصابة ذيل الطائرة وإلغاء الرحلة الجوية.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا