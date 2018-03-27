ليبرمان: إيران تقوض استقرار الشرق الأوسط

التقى وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان اليوم في القدس، أعضاء الكونغرس الأمريكي برئاسة نانسي بيلوسي ، زعيمة الأقلية في مجلس النواب لمناقشة دور إيران في منطقة الشرق الاوسط.

وأثنى ليبرمان خلال لقائه الوفد على جهود الكونغرس ودعمهم الثابت لإسرائيل، وميزانية المساعدات التي أقرها الكونغرس لبرنامج الدفاع المضاد للصواريخ في إسرائيل، والتي بلغت 705 ملايين دولار في عام 2018 ، وهو أكبر مبلغ تمت الموافقة عليه للبرنامج.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي في اجتماع تناول بشكل أساسي التطورات في المنطقة والتهديد الإيراني، إن "إيران هي الدولة رقم واحد التي تقوض الاستقرار في الشرق الأوسط".

وأشار ليبرمان بأصابع الاتهام إلى إيران عما يحدث من توترات بالمنطقة بقوله إن"إيران تهدد دول الخليج وتطلق صواريخ عليها ، كما حدث قبل يومين، وتقوض استقرار اليمن في دعمها العسكري للحوثيين ، وهي تحاول الإطاحة بالنظام في البحرين ، وتقف وراء ما يجري في دمشق، وتدعم منظمة حزب الله وتسليحها ، وتحاول تقويض الانتخابات في العراق".

وكان جزء من توقيت زيارة وفد الكونغرس هو الاحتفالات القادمة بالذكرى السبعين لإسرائيل "كدولة حديثة"، وأصدر مكتب بيلوسي بيانا قال فيه إنه: "ليس هناك إنجاز في القرن العشرين أكبر من إنشاء إسرائيل".

المصدر:القناة السابعة الإسرائيلية

نادين بطحة