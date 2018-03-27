الانفصاليون في كتالونيا يغلقون الطرق احتجاجا على اعتقال بوتشديمون

أغلقت لجنة الدفاع عن الجمهورية، المجموعة الكتالونية المؤيدة للاستقلال، عدة طرق اليوم الثلاثاء، احتجاجا على القبض على رئيس كتالونيا السابق كارليس بوتشديمون في ألمانيا.

وشلت حركة المرور في العديد من الطرق الرئيسية والطرق السريعة وفي دياغونال، أحد الشوارع الرئيسية في برشلونة.

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وحمل المحتجون لافتات تدعو إلى الحرية للسجناء السياسيين.

وإلى جانب بوتشديمون، هناك العديد من القادة الانفصاليين الكتالونيين المحتجزين في إسبانيا بانتظار محاكمتهم، من بينهم نائبه السابق أوريول جونكيراس، والمرشح الجديد للرئاسة الكتالونية جوردي تورول.

ودعت لجنة الدفاع عن الجمهورية، إلى إضراب عام اليوم عند الساعة السادسة مساء في بلاكا دي خوان بييرو، في حي سانتس جنوبي برشلونة.

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جدير بالذكر أن الشرطة الألمانية اعتقلت بوتشديمون الأحد، في استراحة على طريق سريع قرب الحدود الدنماركية، بينما كان في طريقه من فنلندا إلى بلجيكا حيث يعيش منذ فراره من إسبانيا.

كما أقر القضاء الألماني، الاثنين 26 مارس، احتجاز الرئيس المقال لإقليم كتالونيا الإسباني احترازيا لمدة تحتاج إليها المحكمة لاتخاذ قرار بشأن تسليمه إلى إسبانيا من عدمه.

وأعلنت محكمة كيل في شمال ألمانيا أن الزعيم الكتالوني المقال سيبقى وراء القضبان إلى حين اتخاذ قرار غير قابل للاستئناف بشأن تسليمه أو لا .

المصدر: د ب أ