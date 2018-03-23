القضاء الإسباني يصدر مذكرة اعتقال أوروبية بحق بوتشديمون

أصدرت المحكمة الإسبانية العليا، اليوم الجمعة، مذكرة أوروبية باعتقال الرئيس السابق لحكومة كتالونيا، كارليس بوتشديمون، وعدد من أنصاره في إطار القضية الخاصة باستفتاء استقلال الإقليم.

وقالت المحكمة خلال جلسة عقدت برئاسة القاضي بابلو ليارين إن بوتشديمون، الموجود حاليا في فنلندا، يواجه اتهامات بالتحريض على التمرد عبر تورطه في "العملية الانفصالية" في كتالونيا.

كما أصدرت المحكمة العليا أوامر مماثلة بحق 5 سياسيين من داعمي انفصال كتالونيا هربوا سابقا إلى بلجيكا وإسكتلندا وسويسرا، وذلك بالإضافة إلى قرارات تنص على حبس 5 سياسيين آخرين في إطار قضية الاستفتاء موجودين في إسبانيا، وذلك نظرا لمخاوفها من هروبهم المحتمل من المحاكمة، وبينهم المرشح الراهن لمنصب رئيس حكومة كتالونيا، جوردي تورول.

يذكر أن بوتشديمون فر إلى بلجيكا أواخر أكتوبر العام الماضي على خلفية التحقيق الذي أطلقته السلطات الإسبانية بسبب استفتاء استقلال كتالونيا، ووصل الخميس إلى فنلندا حيث من المتوقع أن يبقى حتى 24 مارس.

كارليس بوتشديمون

المصدر: وكالات