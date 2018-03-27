طهران تنفي تزويد الحوثيين بالصواريخ وتؤكد قدرتهم على إنتاجها

نفى الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، اتهامات سعودية بأن طهران تزود الحوثيين في اليمن بالصواريخ الباليستية، وذلك بعد يوم من استهداف الحوثيين لمدن سعودية بسبعة صواريخ باليستية.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن مساعد القائد العام للحرس الثوري للشؤون السياسية، يدالله جواني، قوله إن "الجميع يعلم أن كل طرق إرسال الأسلحة لليمن مغلقة".

وأضاف أن "اليمنيين باتوا قادرين على إنتاج أسلحتهم الدفاعية بأنفسهم بما في ذلك الصواريخ وهو إنجاز يتعذر على السعوديين تصديقه".

وأعلن المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي، أمس الاثنين، أن السعودية تحتفظ بحق الرد على إيران في الوقت والشكل المناسبين.

وشدد المالكي على أن لدول التحالف حق الدفاع المشروع عن أراضيها بموجب المواثيق الدولية.

وأطلق الحوثيون أمس الاثنين 7 صواريخ باليستية على مدن سعودية، قال التحالف العربي إن قوات الدفاع الجوي رصدت عملية إطلاق الصواريخ من داخل الأراضي اليمنية باتجاه المملكة، ونجحت في اعتراضها.

المصدر: وكالات

نادر همامي