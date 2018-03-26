المتحدث باسم التحالف العربي: للسعودية حق الرد على إيران في الوقت والشكل المناسبين

قال المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي، اليوم الاثنين، إن السعودية تحتفظ بحق الرد على إيران في الوقت والشكل المناسبين.

وشدد المالكي على أن لدول التحالف حق الدفاع المشروع عن أراضيها بموجب المواثيق الدولية.

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ودعا تركي المالكي لمحاسبة النظام الإيراني لتهريبه السلاح إلى الحوثيين، مضيفا أن امتلاك "أنصار الله" لصواريخ باليستية يمثل تطورا خطيرا جدا.

وأفاد المتحدث بأن التحالف سيواصل اجراءاته لاستعادة الشرعية في اليمن.

وصرح تركي المالكي أن أغلب الصواريخ التي استهدفت السعودية تم إطلاقها من صعدة وعمران، مشيرا إلى أن الحوثيين أطلقوا 104 صواريخ باليستية على المملكة.

وعقد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، مؤتمرا صحفيا، عرض فيه بقايا الصواريخ الإيرانية التي استهدفت السعودية.

وقال في السياق إن الصاروخ الذي استهدف الرياض يوم الأحد، هو إيراني الصنع من طراز "قيام".

وكشف المالكي أنه تم ضبط صواريخ من نوع "صياد" إيرانية الصنع قبل وصولها للحوثيين، كما عرض صاروخا مهربا من إيران تم ضبطه في اليمن.

وأكد أن طهران تستغل ميناء الحديدة لتهريب الصواريخ الباليستية للحوثيين.

إلى ذلك، أفاد المالكي بأنه على مجلس الأمن محاسبة إيران لخرقها القانون الدولي، مشيرا إلى أن اليمن عانى من تدخلات إيران ودعمها للحوثيين.

المصدر: وكالات