الملك سلمان: المملكة ستتصدى بكل حزم لأي محاولات عدائية تستهدف أمنها

شدد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الاثنين، على أن المملكة ستتصدى بكل حزم لأي محاولات عدائية تستهدف أمنها.

وجاءت تصريحات الملك سلمان خلال تلقيه اتصالا هاتفيا من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، أعرب خلاله عن إدانته واستنكاره إطلاق الحوثيين صواريخ باليستية باتجاه المملكة.

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وأكد حمد بن عيسى آل خليفة وقوف البحرين جانب المملكة، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها.

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، قد قال إن قوات الدفاع الجوي رصدت عملية إطلاق 7 صواريخ باليستية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه المملكة، ونجحت في اعتراضها.

وأعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية أن قواتها نفذت ضربات باليستية واسعة على أهداف سعودية بينها مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وقاعدة جيزان ومطار نجران جنوب المملكة وأهدافا أخرى في المنطقة، ومطار أبها الإقليمي في عسير بصاروخ، بالإضافة إلى قصف أهداف أخرى داخل العمق السعودي.

ويأتي إطلاق الصواريخ الباليستية، بالتزامن مع الذكرى الثالثة لانطلاق عملية التحالف العربي العسكرية في اليمن.

وتقود السعودية منذ 26 مارس 2015، تحالفا عسكريا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي الحوثيين، الذين يسيطرون على محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر 2014.

المصدر: صحيفة "الرياض" السعودية