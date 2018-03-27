ميركل مجددا بشارب هتلر!

خرجت صحيفة "Yeni Akit" التركية أمس بصورة للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على صفحتها الأولى في هيئة الزعيم النازي أدولف هتلر، متهمة إياها بأنها صاحبة عقلية نازية.

وأضافت الصحيفة التركية المعروفة بتشددها في شؤون السياسة الخارجية، إلى صورة ميركل شارب هتلر، وكستها زيا نازيا، وكتبت بهذا الخصوص: "نحن قلقون للغاية من هذه العقلية".

إقرأ المزيد

وكان الاتحاد الأوروبي انتقد على وجه خاص تركيا لاعتقالها جنديين يونانيين بعد أن ضلا طريقهما أثناء قيامهما بدورية على الحدود ودخلا إلى الأراضي التركية.

من جانبها انتقدت الصحيفة التركية بشدة المستشارة الألمانية وقالت إنها "حمت" الهاربين الذين تطالب أنقرة بتسليمهم، فيما صمتت عن إحراق المساجد في ألمانيا، والآن "هي تشعر بالقلق حيال مشكلة الجنديين اليونانيين اللذين حاولا التجسس علينا"، مضيفة إن "المزعج هو أن ميركل بعقليتها النازية تعلق على الأحداث في تركيا".

وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر صحيفة تركية المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في شكل الدكتاتور النازي هتلر.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنفسه كان اتهم ألمانيا وحكومات أخرى في الاتحاد الأوروبي في أنها استعرضت عقليتها النازية، وذلك بسبب منع وزراء أتراك من المشاركة في نشاطات بمدن أوروبية قبيل الاستفتاء التركي العام الماضي بشأن الإصلاحات الدستورية.

وإثر ذلك، نشرت صحيفة "Gunes" التركية صورة لميركل وأسمتها "السيدة هتلر" وأطلقت عليها كذلك لقب "العمة القبيحة".

المصدر: أ ف ب

محمد الطاهر