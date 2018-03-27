طشقند مستعدة لتقديم ساحة للمفاوضات بين كابل وطالبان

أعلن رئيس أوزبيكستان شوكت ميرزيايف أن بلاده مستعدة لتقديم ساحة وخلق ظروف ملائمة لإجراء مفاوضات مباشرة بين السلطات الأفغانية وحركة طالبان.

وقال ميرزيايف في خطاب ألقاه في مراسم افتتاح المؤتمر الدولي حول أفغانستان بعنوان "العملية السلمية والتعاون في مجال الأمن والعمل الإقليمي المتبادل" في طشقند، اليوم الثلاثاء: "نستعد لخلق كل الظروف الضرورية لتنظيم إجراء مفاوضات مباشرة بين حكومة أفغانستان وحركة طالبان في أراضي أوزبيكستان في أي مرحلة من العملية السلمية".

وأشار إلى ضرورة خلق الظروف الملائمة لإدراج المعارضة في الحياة السياسية بأفغانستان حال مشاركتها في مفاوضات السلام.

وشدد على أن أهم أهداف الجهود الدولية المشتركة يكمن في ضرورة وضع "خريطة طريق" حول مساعدة المجتمع الدولي في عملية المصالحة الوطنية بأفغانستان.

وقالت وزارة خارجية أوزبيكستان إن المؤتمر حول أفغانستان يشارك فيه وزراء الخارجية من بلدان آسيا الوسطى، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان، تاداميتشي ياماموتو، والمفوضة السامية للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، ونائب وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية توماس شينون. أما روسيا فيمثلها في المؤتمر وزير الخارجية سيرغي لافروف. كما يشارك في المؤتمر المبعوثون الخاصون إلى أفغانستان وباكستان في كل من بريطانيا وألمانيا وإيطاليا، والمستشار الخاص للخارجية اليابانية، والمبعوث الخاص للخارجية القطرية، ووفود رفيعة المستوى من حلف الناتو، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وفرنسا والإمارات.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا