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تركيا: لا ننوي اتخاذ أي إجراء ضد روسيا بسبب قضية سكريبال وعلاقاتنا مع موسكو جيدة

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تركيا: لا ننوي اتخاذ أي إجراء ضد روسيا بسبب قضية سكريبال وعلاقاتنا مع موسكو جيدة
AFP CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
نائب رئيس الوزراء التركي بكر بوزداغ
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أكد نائب رئيس الوزراء التركي بكر بوزداغ أن أنقرة لا تنوي اتخاذ أي إجراءات ضد روسيا بسبب قضية الجاسوس السابق سيرغي سكريبال.

وقال نائب رئيس الوزراء للصحفيين، اليوم الاثنين، إن "الأزمة المتعلقة بعميل الاستخبارات السابق تخص العلاقات بين روسيا وبريطانيا فقط. وعليهما حل هذه القضية فيما بينهما. ولا تنوي تركيا اتخاذ أي قرارات بشأن روسيا في هذا الصدد".

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وأضاف أن لدى تركيا علاقات جيدة مع روسيا.

وفي وقت سابق دانت الخارجية التركية "استخدام السلاح الكيميائي في بريطانيا" وأكدت تأييدها لبيان مجلس الناتو بشأن القضية الصادر في 14 مارس الجاري. ودعا المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي إلى "تحديد المسؤولين عن هذه الحادثة ومحاسبتهم"، دون ذكر أي طرف معين.

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ويأتي ذلك على خلفية إعلان نحو 20 دولة أوروبية، منها 16 بلدا من أعضاء الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة وكندا عن طرد دبلوماسيين روس بسبب قضية الجاسوس السابق سيرغي سكريبال، الذي تتهم لندن السلطات الروسية بتسميمه.

المصدر: نوفوستي

أنطون زوييف

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