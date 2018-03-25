ترامب لا يخشى نشوب حرب تجارية مع الصين

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين، الأحد، إن ترامب لا ينوي التراجع عن الرسوم التي تعتزم واشنطن فرضها على سلع صينية تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار رغم تهديدات من الصين بالرد.

وأضاف ستيف منوتشين، في تصريح لقناة "فوكس نيوز" التلفزيونية، أن الرئيس الأمريكي ليس قلقا من نشوب حرب تجارية.

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وصرح وزير الخزانة الأمريكي "سنمضي قدما في رسومنا الجمركية.. نعكف على ذلك.. لذا، كما قال الرئيس ترامب، لا نخشى نشوب حرب تجارية، لكن ذلك ليس هدفنا".

وأفاد منوتشين بأنه يعتقد أن الولايات المتحدة قد تتوصل لاتفاق مع الصين بخصوص بعض المسائل، معرجا بالقول: "لن يتم تعليق الرسوم الجمركية ما لم يكن لدينا اتفاق مقبول يصادق عليه الرئيس".

ودفعت المخاوف من نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين أسعار الأسهم الأمريكية للهبوط، وخسر المؤشران "داو جونز" الصناعي و"ستاندرد آند بورز 500" نحو 6 بالمئة لكل منهما بنهاية الأسبوع الماضي.

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وكان ترامب قد وقع الأسبوع الماضي أمرا رئاسيا يستهدف فرض رسوم جمركية على سلع صينية تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار، بسبب ما تصفه إدارته بأنه انتهاك لحقوق الملكية الفكرية الأمريكية، ولكن بعد فترة مشاورات تستمر 30 يوما بدءا من نشر قائمة بالسلع.

وأمهل ترامب وزارة الخزانة 60 يوما لإعداد قيود استثمارية تهدف إلى منع الصناديق والشركات التي تسيطر عليها الصين من الاستحواذ على شركات أمريكية تعمل في التقنيات الحساسة.

وحثت الصين الولايات المتحدة على التراجع عن حافة الهاوية فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، وهددت بالرد باستهداف صادرات زراعية أمريكية.

المصدر: رويترز