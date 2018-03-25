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"نورا" يجتاح شمال أستراليا

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Reuters
الإعصار المداري نورا يجتاح شمال أستراليا
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اجتاح إعصار مداري من الفئة الثالثة أقصى شمال أستراليا في مطلع الأسبوع، حاملا رياحا قوية وأمطارا غزيرة أثارت مخاوف من حدوث فيضانات.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات حتى الآن، رغم أن إحدى شركات المرافق أبلغت عن انقطاع التيار الكهربائي عن ما يربو على 230 منزلا.

وكان مكتب الأرصاد الجوية توقع أن يصل الإعصار إلى الفئة الرابعة، لكنه فقد بعضا من شدته وهو يمر من الإقليم الشمالي شرقا إلى كوينزلاند. وذكر المكتب أن الرياح بلغت سرعتها 100 كيلومتر في الساعة.

ووصل الإعصار المداري "نورا" إلى ولاية كوينزلاند بشمال البلاد في وقت متأخر أمس السبت، واجتاح الساحل الغربي لكيب يورك على الطرف الشمالي من الولاية.

المصدر: رويترز

رُبى آغا

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