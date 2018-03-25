بكين تصدر تحذيرا برتقاليا!

أعلنت العاصمة الصينية بكين عن ثالث تحذير من الضباب الدخاني في عام 2018، والثاني هذا الشهر، بعد يوم من إعلانها لأفضل أداء بين 28 مدينة صينية اتخذت إجراءات لكبح التلوث.

وقال مكتب حماية البيئة في بكين، اليوم الأحد، فى مدونته المصغرة الرسمية على موقع "ويبو"، إن التحذير البرتقالي الذي صدر أمس السبت، هو ثاني أعلى تحذير، بعد الأحمر، في نظام من 4 مستويات، وسيبدأ من يوم الاثنين إلى يوم الأربعاء.

وأضاف أن منطقة بكين وتيانغين وخبي من المتوقع أن تشهد مستويات تلوث من متوسطة إلى كثيفة خلال الأيام الثلاثة القادمة.

ويفرض التحذير باللون البرتقالي على مصانع الأثاث والإسمنت وغيرها من الصناعات الثقيلة خفض الإنتاج بنسبة 30 في المئة. وسيتضرر أكثر من 700 شركة في العاصمة.

وحققت بكين أكبر انخفاض في مستوى التلوث بين 28 مدينة في شمال البلاد في الفترة من أكتوبر إلى فبراير.

المصدر: رويترز

رُبى آغا