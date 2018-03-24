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بعد تعيين بولتون.. رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني يدعو لتعزيز العلاقات مع روسيا والصين

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بعد تعيين بولتون.. رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني يدعو لتعزيز العلاقات مع روسيا والصين
Reuters
مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون
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صرح رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، علاء الدين بروجردي، بأن طهران يجب أن تعزز علاقاتها مع روسيا والصين لمواجهة السياسة الأمريكية بعد تعيين بولتون.

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ونقلت وكالة "ISNA" عن بروجردي قوله اليوم السبت: "يصر الأمريكان على تشديد سياستهم تجاه جمهورية إيران، ويجب علينا أن نوجه أنظارنا إلى الشرق، وخاصة إلى الصين وروسيا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الخميس الماضي عبر "تويتر" عن إقالته هيربرت ماكماستر من منصب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، وتعيين المتشدد اليميني الجمهوري جون بولتون مكانه.

المصدر: رويترز

أولغا رودكوفسكايا

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