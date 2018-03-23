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بولتون: لم أخجل يوما من مواقفي لكنها الآن في طي الماضي

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بولتون: لم أخجل يوما من مواقفي لكنها الآن في طي الماضي
Reuters Joshua Roberts
جون بولتون
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في أول تصريح له بعد تعيينه مستشارا للأمن القومي الأمريكي، قال جون بولتون إنها وجهات نظر عبر عنها في السابق وباتت من الماضي لأن الأولوية الآن لمواقف الرئيس دونالد ترامب.

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جون بولتون من أرشيف مستشار الأمن القومي الجديد في البيت الأبيض حول أهم القضايا الدولية

وقال بولتون خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" بثت يوم أمس الخميس، مجيبا عن سؤال حول مواقفه التي تتسم، وفق القناة، بـ"نبرة أكثر عدائية تجاه روسيا من تلك التي أظهرها ترامب: "خلال مشواري المهني كتبت مقالات وتعليقات عدة على الموضوع وألقيت خطابات لا تعد ولا تحصى.. وجميعها متوفرة في السجل العام، وإني لم أخجل يوما من وجهات نظري، إلا أن ما تحدثت عنه خلال لقاءات شخصية أصبح في الماضي والشيء الأهم في الوقت الراهن هو ما يقوله الرئيس والنصائح التي سأقدمها له".

وفي تعليقه على تهنئة ترامب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بفوزه بولاية رئاسية جديدة في الانتخابات التي جرت في 18 مارس الجاري، اعتبر بولتون أن ذلك "خطوة صائبة"، مضيفا: "لا أعتقد أنه شيء مهم، لقد هنأت الكثير من الدبلوماسيين الأجانب والمسؤولين، إن ذلك مسألة تهذيب".  

ويوم أمس، غرد بولتون عبر حسابه في "تويتر" إنه "شرف عظيم أن يطلب مني الرئيس ترامب الخدمة بمنصب مستشار للأمن القومي. أقبل ما عرضه علي الرئيس بكل تواضع". تواجه الولايات المتحدة حاليا مجموعة واسعة من القضايا. أتطلع إلى العمل مع ترامب وفريقه لمقاربة هذه التحديات المعقدة، في إطار جهد يهدف إلى جعل بلادنا أكثر أمنا في الداخل وأكثر قوة في الخارج.

وأمس الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي عبر "تويتر" عن إقالته هيربرت ماكماستر من منصب مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، وتعيين بولتون مكانه.

المصدر: RT + الأناضول 

إينا أسالخانوفا

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