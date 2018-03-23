من أرشيف مستشار الأمن القومي الجديد في البيت الأبيض حول أهم القضايا الدولية

بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس عن تعيين جون بولتون مستشارا جديدا للأمن القومي ، ذكّرت وكالة تاس الروسية بأكثر التصريحات إثارة لهذا المسؤول بخصوص أهم القضايا الدولية.

1. حول الأمم المتحدة

"لا توجد أي أمم متحدة إطلاقا، ولو خسر المقر الأممي في نيويورك عشرة طوابق لما لاحظ أحد ذلك".

(في خطاب له بنيويورك 3 فبراير 1994)

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2. حول القانون الدولي

"مراعاة القانون الدولي خطأ كبير، حتى لو كان متوافقا مع مصالحنا قصيرة المدى. وأما بخصوص الخطط بعيدة الأمد فلا يعول على القانون الدولي إلا من يسعى إلى التصدي للولايات المتحدة".

(في مقابلة مع مجلة Insight الأمريكية 2 أغسطس 1999)

3. حول الاتحاد الأوروبي

"الهياكل الأوروبية البيروقراطية للغاية تحاول الحد من حكم دول قومية".

(في كتاب "الاستسلام ليس الحل. الدفاع عن أمريكا في الأمم المتحدة وعلى الصعيد الدولي"، عام 2007)

4. حول الأمن القومي الأمريكي

"أكبر تهديد لأمننا القومي هو باراك أوباما".

(في خطاب له بواشنطن 3 يونيو 2014)

5. حول العراق

"أؤيدكم بحزم الديمقراطية في العراق، لكن مصالحنا القومية تتطلب اليوم الحيلولة من تحول جزء من أراضيه إلى معسكر للإرهابيين، ولست معارضا لتحقيق هذا الهدف باستخدام الأساليب المختلفة عما يقصده (الرئيس الأمريكي توماس) جيفرسون بالديمقراطية".

(في حديث إلى صحيفة "فايننشال تايمز" 19 أكتوبر 2007)

"لا أزال أعتقد أن الإطاحة بصدام حسين كانت خطوة صحيحة، والقرارات الخاطئة اتخذت لاحقا وأسوأها انسحاب قوات الولايات المتحدة والحلف من البلاد عام 2011".

(في حديث إلى مجلة "واشنطن إكزامينر" 14 مايو 2015)

6. حول برنامج إيران النووي

"لمنع إيران من الحصول على قنبلة نووية تقصف إيران"

(عنوان المقال بقلم بولتون والذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" 26 مارس 2015)

7. حول كوريا الشمالية

"الحل الدبلوماسي الوحيد هو تغيير النظام في كوريا الشمالية، وتتيح الأحاديث عن أساليب دبلوماسية وعقوبات جديدة تجاه كوريا الشمالية لها مزيدا من الوقت لتطوير ترسانتها النووية، ونعرّض بذلك للخطر أنفسنا واليابان وكوريا الجنوبية".

(في حديث إلى قناة "فوكس نيوز" 3 سبتمبر 2017)

8. حول الصين

"للأسف، ما ننتهجه تجاه الصين ليس استراتيجية بل قطع من استراتيجية. لم يعر أوباما أي اهتمام إلى ذلك ونحصد اليوم ثمار سياساته".

(في حديث إلى موقع "Breitbart News" 6 نوفمبر 2017)

"أتذكر جدلا نشب في عام 2000 بخصوص انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، حين كان الجميع يصرون على أن الصين ستلتزم بالقانون الدولي وستتجه نحو السوق وتعترف بسيادة القانون. كانت هذه التنبؤات جيدة لكنها لم تتحقق، والصين متورطة في الخداع وسرقة الملكية الفكرية والتمييز ضد الشركات الأجنبية، لكننا مكتوفو الأيدي أمام ذلك".

(في حديث إلى قناة "فوكس نيوز" 21 مارس 2018)

9. حول روسيا

"إذا حاولت روسيا في الواقع التدخل في انتخاباتنا فإنها ستواجه عواقب في غاية الخطورة".

(في حديث إلى قناة "فوكس نيوز" 11 ديسمبر 2016).

"إذا لم نتخذ خطوات معينة بشكل عاجل، فإن سالزبوري لن تكون المكان الأخير حيث استخدم سلاح كيميائي، وأعتقد أنه يتعين علينا الرد بقسوة على ذلك".

(في حديث إلى "فوكس نيوز" 15 مارس 2018)

10. حول نفسه

"أومن بأنني أستطيع الإسهام أكثر في مستقبلنا إذا بقي موقفي ثابتا بخصوص دعم السياسات الخارجية القاسية كما كان في عهد ريغان والتي ترسخ السلم باستخدام القوة".

(على حسابه الرسمي في "فيسبوك" 14 مايو 2015)

المصدر: تاس

نادر عبد الرؤوف