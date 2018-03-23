مجلس الشيوخ يستدعي زوكربيرغ للشهادة بشأن تسريب بيانات مستخدمي فيسبوك

استدعي مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الجمعة، مؤسس موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مارك زوكربيرغ للشهادة بشأن تسريب بيانات مستخدمي فيسبوك.

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وكانت قمة الاتحاد الأوروبي قد طالبت شركة "فيسبوك" بحماية البيانات الشخصية للمستخدمين على خلفية الفضيحة المتعلقة بتسريب بيانات ملايين المستخدمين لشركة بريطانية.

وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في مؤتمر صحفي له في ختام قمة الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إنه "من الواضح بالنسبة لكافة الزعماء أن البيانات الشخصية للمواطنين يجب حمايتها بشكل كامل. ونحن نأخذ ذلك على محمل الجد".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تياني أنه دعا رئيس شركة "فيسبوك" مارك زوكربرغ ليقدم توضيحات بشأن القضية للبرلمان الأوروبي، ويطلع البرلمانيين على الخطوات التي اتخذها لمنع استخدام بيانات المستخدمين بصورة غير شرعية.

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وكان زوكربيرغ قد أكد استعداده للإجابة عن أسئلة المشرعين الأمريكيين في حال الضرورة، بالتزامن مع دعوات مماثلة من قبل المشرعين الأمريكيين إلى زوكربيرغ بهذا الشأن.

ويأتي ذلك وسط تقارير حول أن شركة "كامبردج أناليتيكا" البريطانية جمعت بيانات شخصية لمستخدمي "فيسبوك" بصورة غير شرعية للتأثير على الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة عام 2016، ودعم الحملة الانتخابية لدونالد ترامب.

وقد تم فتح تحقيقات في هذه القضية في كل من الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

كما بثت القناة الرابعة البريطانية تقريرا حول تلقي موظفي الشركة رشاوى مقابل الإساءة إلى سمعة مختلف الشخصيات السياسية.

المصدر: وكالات