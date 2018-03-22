مشرعون أمريكيون يستدعون زوكربرغ شخصيا بشأن قضية التسريبات

اعلن اثنان من أعضاء مجلس النواب الأمريكي أنهما سيطلبان رسميا باستدعاء مدير شركة "فيسبوك" مارك زوكربرغ شخصيا ليقدم توضيحات بشأن تسريب بيانات شخصية للمستخدمين.

وجاء في بيان صادر عن رئيس لجنة شؤون الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأمريكي، الجمهوري غريغ والدن وكبير الديمقراطيين في اللجنة فرانك بالون، أن "ما تم الكشف عليه أخيرا حول استخدام "فيسبوك" للبيانات الشخصية للمستخدمين وسلامتها يثير قلقا بشأن حماية حقوق المستهلكين".

وأضاف البيان أن المعلومات التي قدمتها شركة "فيسبوك" لأعضاء اللجنة في مجلس النواب تركت كثيرا من الأسئلة دون أجوبة.

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بالإضافة إلى ذلك، دعا اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، هما الجمهوري جيري كوغان والديمقراطي ريتشارد بلومنثال، الباحث في شركة "كامبردج اناليتيكا" البريطانية إلى تقديم توضيحات بشأن حصول الشركة على البيانات الشخصية لحوالي 50 مليون من مستخدمي "فيسبوك"، وكيفية استخدامها.

ويأتي ذلك وسط تقارير حول أن شركة "كامبردج اناليتيكا" البريطانية جمعت بيانات شخصية لمستخدمي "فيسبوك" بصورة غير شرعية للتأثير على الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة عام 2016، ودعم الحملة الانتخابية لدونالد ترامب.

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وقد تم فتح تحقيقات في هذه القضية في كل من الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

وكان زوكربرغ قد أكد استعداده للإجابة عن أسئلة المشرعين الأمريكيين في حال الضرورة.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف