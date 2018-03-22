الاتحاد الأوروبي يحذر من "فضيحة مكلفة" بعد شهر مايو!

وجه الاتحاد الأوروبي إنذارا للشركات بعد فضيحة شركة "فيسبوك".

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وحذرت مفوضة العدل في الاتحاد، فيرا جوروفا، أمس الأربعاء، من أن فضيحة مستقبلية مماثلة لتلك التي وقع فيها "فيسبوك"، قد تكون "مكلفة" بعد شهر مايو، عندما تدخل لائحة أوروبية جديدة، بشأن حماية البيانات الشخصية، حيز التنفيذ.

ويواجه فيسبوك انتقادات منذ فضيحة جمع "كامبريدج اناليتيكا" بيانات المستخدمين الشخصية، واختراق خصوصيتهم، من أجل تطوير برمجية، تتيح التكهن والتأثير على صوت الناخبين، بهدف إمالة الكفة إلى حملة دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

من جهتها، قالت المسؤولة عن حماية المستخدمين والبيانات الشخصية، بعد زيارة لها إلى واشنطن، التقت خلالها وزراء ونوابا أمريكيين، إنه: "إذا أقدمت شركة على فعل هذا في أوروبا بعد مايو 2018، فمن المرجح أن يتم فرض عقوبات صارمة" بحقها.

وفي 25 مايو، ستدخل لائحة عامة تختص بحماية البيانات الشخصية حيز التطبيق في الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي سيعزز حماية بيانات المواطنين الأوروبيين.

المصدر: أ ف ب

رُبى آغا