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إسرائيل تفتح تحقيقا ضد "فيسبوك"

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إسرائيل تفتح تحقيقا ضد
AFP ARUN SANKAR
صورة من الأرشيف
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أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية عن فتح تحقيق ضد شركة "فيسبوك" للاشتباه بانتهاك خصوصية المواطنين.

وقالت الوزارة في بيان لهان إن التحقيق يراد منه أن يحدد "ما إذا تم استخدام البيانات الشخصية للمواطنين الإسرائيليين بصورة غير شرعية، وبشكل ينتهك حقهم في الخصوصية وقانون الخصوصية الإسرائيلي".

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وحسب القانون الإسرائيلي، فان البيانات الشخصية يمكن استخدامها فقط للأغراض التي تم تقديمها لها، وبموافقة الشخص الذي يقدمها.

ويأتي ذلك وسط تقارير حول أن شركة "كامبردج اناليتيكا" البريطانية حصلت على بيانات شخصية لمستخدمي "فيسبوك" بصورة غير شرعية لخلق صفحات شخصية مزيفة، تم استخدامها في وقت لاحق لدعم الحملة الانتخابية لدونالد ترامب في عام 2016.

وأكد مدير شركة "فيسبوك" مارك زوكربرغ أن الشركة ستتخذ إجراءات لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين.

المصدر: رويترز

أنطون زوييف

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