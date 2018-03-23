إيطاليا تدعو أوروبا إلى عدم إغلاق باب الحوار مع روسيا على خلفية قضية سكريبال

أكد رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني دعم بلاده لموقف الاتحاد الأوروبي في "قضية سكريبال"، لكنه دعا بروكسل إلى الحفاظ على الحوار مع روسيا وتجنب تصعيد التوتر معها.

وقال جينتيلوني، خلال مؤتمر صحفي أجراه في ختام قمة الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة في بروكسل: "عبرت إيطاليا بوضوح عن موافقتها مع البيان المعتمد وانضمت إلى بريطانيا، لكنها تشدد على ضرورة ألا يؤدي هذا الموقف والإدانة إلى التصعيد وألا يغلق باب الحوار مع روسيا والذي يتسم بأهمية خاصة في المرحلة الجيوسياسية الراهنة".

وفي البيان الختامي الذي اعتمدته قمة الاتحاد الأوروبي بعد أكثر من 3 ساعات من المناقشات قدمت دول الاتحاد ردا مشتركا على واقعة تسميم عميل الاستخبارات الروسية البريطانية المزدوج السابق، سيرغي سكريبال، في مدينة سالزبوري البريطانية مطلع مارس الجاري، والتي وجهت بريطانيا أصابع الاتهام إلى روسيا بتدبير العملية.

وتضمن البيان موافقة أعضاء الاتحاد على تقييم الحكومة البريطانية التي قالت إنه "من المرجح جدا" أن روسيا متورطة في تسميم سكريبال في ظل عدم وجود "تفسير معقول آخر" للواقعة.

واتفقت الدول الأوروبية خلال القمة على التنسيق في التعامل مع قضية سكريبال، كما اتفقت على استدعاء سفير الاتحاد الأوروبي لدى موسكو، ماركوس إيديرير، للمشاورات.

المصدر: تاس

إينا أسالخانوفا



