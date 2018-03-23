واشنطن تفرض عقوبات على "هاكرز إيرانيين" بحجة تنفيذهم هجوما إلكترونيا واسعا

أدرجت الولايات المتحدة اليوم تسع شخصيات ومؤسسة إيرانية على قائمة العقوبات بحجة تورطها في القرصنة الإلكترونية.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية أن العقوبات تطال تسع شخصيات ومؤسسة "مبنى"، محملة إياها المسؤولية عن محاولة اختراق حواسيب مئات الجامعات الأمريكية والأجنبية وعشرات الشركات والمؤسسات الحكومية الأمريكية، وشددت على أن الحكومة الإيرانية هي التي تقف وراء تلك الهجمات الإلكترونية.

وأوضحت الوزارة أن نحو 31 تيرابايتا من البيانات الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية سُرقت في إطار هذه الهجمات من 144 جامعة أمريكية و176 غيرها في 21 دولة.

وشددت الوزارة على أن مؤسسة "مبنى" شيدت بهدف مساعدة مراكز الدراسات الإيرانية على سرقة معلومات، مضيفة أن الهجمات نفذت كإحدى أكبر حملة من نوعها، استهدفت حسابات البريد الإلكتروني في أكثر من 100 ألف من أساتذة جامعات العالم وأساءت إلى سمعة نحو ثمانية آلاف منهم.

وأشارت الوزارة إلى أن هؤلاء القراصنة استهدفوا أيضا وزارة العدل الأمريكية واللجنة الأمريكية التنظيمية الفدرالية للطاقة وكذلك الأمم المتحدة.

ومن بين هؤلاء المتهمين بزهاد مصري، مواطن إيراني اتهم في عام 2017 باختراق قناة HBO ونشر حلقات من مسلسل "صراع العروش" في الإنترنت.

وذكر نائب وزير العدل رود روزنشتاين، أثناء مؤتمر صحفي، أن هؤلاء المتهمين سوف يعاقبون وفق القانون، محذرا من أنهم يواجهون خطر التسليم لأكثر من مائة دولة، إذا ما غادروا إيران.

يذكر أن هذه هي المرة الرابعة خلال الأشهر القليلة المقبلة التي تتهم فيها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حكومات أجنبية في شن هجمات إلكترونية.

المصدر: رويترز

نادر عبد الرؤوف