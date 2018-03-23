أردوغان: سنذهب إلى إدلب

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن العملية التي تخوضها القوات التركية في شمال سوريا، لن تقتصر على مدينة عفرين بل ستتواصل في منبج وإدلب.

وفي كلمة ألقاها في إسطنبول، قال أردوغان: "لن نتراجع في سوريا و(العملية) لن تنتهي في عفرين.. أمامنا منبج وإدلب".

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وبحسب الرئيس التركي فإن 3700 "إرهابي" تم "تحييدهم" منذ بدء عملية "غصن الزيتون" التركية في سوريا.

وفي 20 يناير الماضي، أعلنت أركان الجيش التركي بدء العملية المذكورة ضد المقاتلين الأكراد (الذين تعتبرهم أنقرة "إرهابيين") في منطقة عفرين شمال غرب سوريا، حيث تعمل القوات التركية جنبا إلى جنب مع فصائل "الجيش السوري الحر" المعارض للحكومة السورية.

وأكد القادة الأتراك مرارا عزم أنقرة مواصلة عملية "غصن الزيتون" حتى "تحرير" جميع المناطق السورية من سيطرة المقاتلين الأكراد.

ودانت دمشق التدخل التركي في المنطقة، واصفة إياه بالعدوان على جزء لا يتجزأ من سوريا. ودعت موسكو، في ضوء الأوضاع في عفرين، جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام سيادة الأراضي السورية.

المصدر: نوفوستي

قدري يوسف