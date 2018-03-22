وزير الخارجية الأمريكي المقال في حفل الوداع: واشنطن مدينة لئيمة

في خطاب وداعه وصف وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الذي أقاله دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، العاصمة واشنطن بـ"مدينة لئيمة" وسط تصفيق من قبل الحضور.

"I would like to ask that each of you undertake to ensure one act of kindness each day toward another person. This can be a very mean-spirited town," Rex Tillerson says to applause. "But you don't have to choose to participate in that." https://t.co/IP3MYu9geLpic.twitter.com/sSGfKtrcax — CBS News (@CBSNews) ۲ فروردین ۱۳۹۷ ه‍.ش.

وقال تيلرسون: "أود أن أطلب من كل واحد منكم التصرف بلطف تجاه الآخر ولو لمرة واحدة على الأقل في اليوم، علما أنها (واشنطن) يمكن أن تكون مدينة لئيمة جدا، لكن ليس عليكم اختيار المشاركة في ذلك".

كما دعا وزير الخارجية الأمريكي المقال موظفي الوزارة إلى العمل الجاد والالتزام بواجباتهم في حين تواجه الولايات المتحدة فيه "عددا من التحديات والتهديدات على الأمن القومي أكثر من أي وقت مضى".

وأضاف تيلرسون أنه أعد 13 ملفا لخلفه تتضمن النصائح حول مختلف جوانب السياسة الخارجية لبلاده، مبينا أنه سيبقى في منصب وزير الخارجية لغاية 31 مارس الجاري رسميا.

وتجنب الوزير المقال ذكر اسم ترامب، الذي أعلن عن إقالته في 13 مارس الجاري، دون توضيح سبب قراره، واقترح تعيين المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، مايك بومبيو، خلفا لتيلرسون.

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا