مقتل 3 جنود أتراك في عفرين بانفجار قنبلة يدوية الصنع

أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، الخميس، مقتل 3 جنود أتراك في انفجار عبوة يدوية الصنع خلال عملية تطهير منطقة عفرين شمال سوريا.

وقال يلدريم في خطاب نقله التلفزيون: "اليوم لدينا ثلاثة شهداء، لقد سقطوا خلال عملية نزع عبوات يدوية الصنع".

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وأفاد الجيش التركي في بيان، بأن ثلاثة جنود آخرين أصيبوا بجروح، مؤكدا عدد القتلى، بحسب ما نقلته وكالة "أ ف ب".

كما أقرت الرئاسة التركية بمقتل ثلاثة جنود أتراك وإصابة ثلاثة آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة قرب عفرين، أثناء تطهير المنطقة من الألغام.

وارتفع عدد قتلى القوات التركية منذ بداية عملية "غصن الزيتون" العسكرية في يناير ضد وحدات حماية الشعب الكردية إلى 49 جنديا.

وسيطرت القوات التركية وعناصر ما يسمى بـ"الجيش السوري الحر"، الأحد، على مدينة عفرين في شمال سوريا، بعد انسحاب وحدات حماية الشعب دون مقاومة.

هذا وذكرت وكالة "الأناضول" التركية، أن الجيش التركي دمّر، الخميس، أنابيب وصهاريج لتخزين الوقود شمالي العراق، كانت منظمة "بي كا كا" تستخدمها في تهريب النفط.

وقالت "الأناضول" نقلا عن مصادر عسكرية، إن القوات المشاركة في العمليات ضد معسكرات "بي كا كا" شمالي العراق، رصدت صهاريج وأنابيب لتهريب النفط بمنطقة "هاكورك ـ كاني رش"، و"تلة ناهال".

وأشارت إلى أن إجمالي المسلحين الذين قتلوا في منطقة هاكورك ـ كاني رش، بلغ 55 حتى اليوم، خلال العمليات المتواصلة منذ 12 يوما، بمشاركة قوات خاصة، وإسناد جوي.

المصدر: أ ف ب + الأناضول