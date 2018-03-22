ترامب يعلن اليوم عن عقوبات ضد الصين

أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن اليوم الخميس عن فرض حزمة من العقوبات التجارية على الصين، بتهمة سرقتها الملكية الفكرية للشركات الأمريكية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدث باسم البيت الأبيض راج شاه تصريحه بأن ترامب سيعلن اليوم عن الإجراءات التي قرر اتخاذها، بناء على البند الـ301 من قانون التجارة، ردا على المساعي المبذولة من قبل الصين لسرقة التكنولوجيا والملكية الفكرية الأمريكية.

وينص جدول الأعمال الذي نشره البيت الأبيض على أن رئيس البلاد سوف يوقع اليوم على "مذكرة تستهدف العدوان التجاري الصيني".

في المقابل، أعربت الخارجية الصينية عن جاهزيتها لاتخاذ كافة الإجراءات الضرورية دفاعا عن مصالحها، محذرا من أن بكين لن تقف مكتوفة اليدين وتترك حقوقها الشرعية ومصالحها تتعرض للضرر.

ويأتي ذلك بعد أسبوع من فرض ترامب رسوما جمركية على واردات الصلب والألومنيوم، تحت ذريعة حماية الصناعة الأمريكية وضمان أمن الولايات المتحدة القومي، حسب تعبيره، ما استدعى انتقادات من قبل شركاء واشنطن في العالم.

وكان رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ قد دعا الولايات المتحدة الثلاثاء إلى تجنب الانفعال والتعامل "بعقلانية" مع مسائل التجارة، معربا عن أمل بكين بأن يظل الجانبان ملتزمين بالحكمة وعدم التصرف بانفعالية، بغية تجنب حرب تجارية.

وتعهد رئيس الوزراء بتوفير "حماية صارمة للملكية الفكرية للشركات الأمريكية".

من جانبه، عرض الممثل التجاري للولايات المتحدة روبرت لايتايزر على مكتب ترامب حزمة مفصلة من الرسوم على الواردات الصينية تقدر بـ30 مليار دولار.

المصدر: أ ف ب

نادر عبد الرؤوف