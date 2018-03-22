بريطانيا تطبع جوازات سفر ما بعد الاتحاد الأوروبي في فرنسا

قال الرئيس التنفيذي لشركة "دي لا رو" البريطانية لصناعة جوازات السفر، مارتن ساذرلاند، الخميس، إن لندن تعتزم طبع أول جواز سفر أزرق خاص بها في فرنسا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي

وأشار مارتن ساذرلاند، في تصريح لهيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية (بي بي سي)، إلى أن طباعة الجواز الأزرق خطوة تعد رمزا مهما للاستقلال بالنسبة للكثير ممن أيدوا الانفصال.

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وأفاد الرئيس التنفيذي للشركة بأنه سيكون عليه مواجهة العاملين بالشركة والنظر في أعينهم ثم محاولة تفسير سبب اعتقاد الحكومة البريطانية أن شراء جوازات سفر فرنسية وليست بريطانية هو قرار منطقي.

وقالت وزارة الداخلية البريطانية إنها أجرت منافسة عادلة ومفتوحة للتأكد من أن النتيجة النهائية منتج محمي وذو جودة عالية يقدم أفضل قيمة مقابل أموال العملاء.

وصرحت متحدثة باسم الوزارة: "لسنا ملتزمين بصنع جوازات السفر في المملكة المتحدة.. يصنع جزء من كتيب جواز السفر حاليا في الخارج ولا توجد أسباب أمنية أو تشغيلية تمنع استمرار ذلك".

وكان بعض مؤيدي الخروج من الاتحاد الأوروبي دعوا خلال الحملات التي سبقت الاستفتاء على الانفصال للعودة لاستخدام جوازات السفر الزرقاء التي كانت تصدر من عام 1920 حتى عام 1988.

المصدر: رويترز