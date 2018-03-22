الكرملين: نعول على حكمة الاتحاد الأوروبي في رده على دعوات ماي

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الكرملين يأمل بمنطق وحكمة الاتحاد الأوروبي في رده على دعوات رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لطرد الدبلوماسيين الروس.

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وردا على سؤال صحفي فيما إذا كان الكرملين خائفا من تدهور العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والاتحاد الأوروبي بصدد دعوات ماي، قال بيسكوف: "هذه العلاقات صعبة حاليا. ولكن في أي حال من الأحوال نأمل بالمنطق السياسي البسيط والحكمة لنظرائنا في هذا الأمر".

وأضاف: "نؤكد استمرار خط الجانب البريطاني الذي من الصعب تفسيره، كما نؤكد عدم رغبة الجانب البريطاني في التعاون للتحقيق في ملابسات هذا الحادث (تسميم الجاسوس البريطاني سكريبال) ومن يقف وراءه".

وفي الوقت نفسه أشار بيسكوف إلى أن كل التصريحات التي يتم الإدلاء بها بهذا الشأن، لا أساس ولا أدلة لها، وهي خالية من المنطق".

كما عبر عن أمل موسكو في أن "يأخذ شركاء بريطانيا كل ذلك بعين الاعتبار".

المصدر: إنترفاكس

أولغا رودكوفسكايا