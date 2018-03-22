 
مباشر

غواصة أمريكية وقعت في أسر جليد القطب الشمالي

أخبار العالم

غواصة أمريكية وقعت في أسر جليد القطب الشمالي
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k0h3

علقت الغواصة "Hartford" الأمريكية، في جليد القطب الشمالي أثناء تدريب يحاكي توجيه ضربة ضد روسيا.

إقرأ المزيد
الكرملين: انسحاب أمريكا من معاهدة الدفاع المضاد للصواريخ يهدد الأمن الدولي

وكان يتوجب على الغواصتين "Hartford" و"Connecticut"، اللتين تعدان فخر البحرية الأمريكية، وفق خطط تدريب حلف الناتو، الظهور من تحت الجليد وتقليد توجيه ضربة للعدو.

هاتان الغواصتان تستخدمان "تقنيات التخفي"، وهما مسلحتان بصواريخ مجنحة، لكنهما لم تتمكنا من التعامل مع جليد القطب الشمالي، ومن غير المستبعد أن توجه اتهامات إلى روسيا في القريب بأنها تستخدم سلاحا سريا آخر هو الجليد.

المصدر:iz.ru

محمد الطاهر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة