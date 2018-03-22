غواصة أمريكية وقعت في أسر جليد القطب الشمالي

علقت الغواصة "Hartford" الأمريكية، في جليد القطب الشمالي أثناء تدريب يحاكي توجيه ضربة ضد روسيا.

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وكان يتوجب على الغواصتين "Hartford" و"Connecticut"، اللتين تعدان فخر البحرية الأمريكية، وفق خطط تدريب حلف الناتو، الظهور من تحت الجليد وتقليد توجيه ضربة للعدو.

Los Angeles-class fast-attack submarine USS Hartford (SSN 768) breaks through the ice during Ice Exercise (ICEX) 2018. #ICEX 2018 is a 5-week exercise for the @USNavy to assess its operational readiness and advance its understanding of the Arctic. pic.twitter.com/uDqxZX3DfB — NavyCurrentsMagazine (@navycurrents) March 16, 2018

هاتان الغواصتان تستخدمان "تقنيات التخفي"، وهما مسلحتان بصواريخ مجنحة، لكنهما لم تتمكنا من التعامل مع جليد القطب الشمالي، ومن غير المستبعد أن توجه اتهامات إلى روسيا في القريب بأنها تستخدم سلاحا سريا آخر هو الجليد.

المصدر:iz.ru

محمد الطاهر