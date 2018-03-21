"إف بي آي" تجري 3 آلاف تحقيق حول الإرهاب

كشف مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (إف بي آي) كريستوفر راي، أن تحقيقات يجريها المكتب مع نحو 3 آلاف شخص في قضايا تتعلق بالإرهاب.

وقال راي في حوار صحفي أجرته معه القناة التلفزيونية "NBC" نشرت منه مقتطفات اليوم الأربعاء:" لدينا أكثر من ألف قضية تتعلق بالتورط مع تنظيم داعش".

وذكر المسؤول الأمني الأمريكي أن موظفي "إف بي آي" يحققون في نحو ألف قضية أخرى تتعلق بـ "التطرف المحلي" تورط فيها أمريكيون، وألف قضية أخرى تتعلف بالإرهاب داخل الولايات المتحدة موزعة على المناطق النائية والمدن الكبرى.

المصدر: تاس

علي الخطايبة