تل أبيب تعفي السفارة الأمريكية من رسوم البناء

أوعز وزير المالية الإسرائيلي موشي كحلون إلى المجلس البلدي للتخطيط والبناء بإعفاء مشروع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس من دفع رسوم البناء.

ويأتي الإجراء لتمكين استكمال المشروع في الموعد الذي حدد له، الموافق الـ 14 مايو المقبل.

واتخذ القرار بناء على طلب من الجانب الأمريكي لتطبيق تغييرات هيكلية في المبنى الجديد لأغراض أمنية منها بناء سور محيط به.

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من جهته، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق، عزمه على العمل بحزم وسرعة وإزالة كافة العراقيل البيروقراطية بغية التأكد من انتقال السفارة الأمريكية إلى القدس في الموعد المحدد.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلي